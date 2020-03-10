Матчи чемпионата Португалии пройдут без зрителей Причиной вынужденной меры стала вспышка эпидемии коронавируса в Европе.

Игры чемпионата Португалии пройдут при пустых трибунах. Без зрителей также пройдут матчи

всех профессиональных лиг, включая мини-футбол.Причиной стала эпидемия коронавируса в стране, сообщает Record. На данный момент в Португалии

зафиксированы более 30 случаев заболевания.



Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.