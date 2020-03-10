Хосеп Гвардиола: Нет смысла играть без зрителей Так тренер «Манчестер Сити» высказался о закрытии трибун из-за коронавируса.

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил против проведения матчей при пустых трибунах из-за коронавируса, отметив, что тогда игра теряет смысл.

«Мы делаем свою работу без людей. Если они не могут прийти, то нет никакого смысла играть. Я бы не хотел играть без зрителей на трибунах», — приводит Goal слова Гвардиола.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.