Матчи чемпионата Франции будут проходить без зрителей до 15 апреля Руководители лиги 1 отреагировали на новое постановление правительства.

Профессиональная футбольная лига Франции на своем официальном сайте сообщила о том, что все матчи лиги 1 и лиги 2 будут проходить без зрителей до 15 апреля.

Это решение основано на сегодняшнем постановлении правительства Французской Республики.

По состоянию на вечер понедельника, 9 марта, на территории Франции было зарегистрировано 1412 заразившихся коронавирусом, включая министра культуры Франка Ристера. От заболевания умерли 30 человек.

В субботу 7 марта из-за эпидемии был перенесен на неопределенный срок матч 28-го тура чемпионата Франции «Страсбур» – «Пари Сен-Жермен».