Два ближайших тура чемпионата Испании проведут без зрителей Постановление вступило в силу сегодня.

Испанская профессиональная футбольная лига на своем официальном сайте сообщила о том, что с 10 по 24 марта все матчи в первом и втором дивизионах чемпионата страны будут проводится без зрителей.

Решение принято в соответствии с последними рекомендациями Министерства здравоохранения Королевства Испании.

Таким образом, при закрытых дверях пройдет сегодняшний перенесенный матч 24-го тура испанской примеры «Эйбар» – «Реал Сосьедад» и все встречи 28-го и 29-го туров.

По состоянию на утро 10 марта в Испании было зарегистрировано 1204 случая заражения коронавирусом COVID-19. От инфекции умерли 28 человек.