«Вольфсбург» и «Шахтер» сыграют без зрителей Причиной стала вспышка эпидемии коронавируса в Европе.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Вольфсбургом» и «Шахтером» пройдет без зрителей. Встреча состоится 12 марта в Германии.

О принятии такого решения из-за распространения эпидемии коронавируса сообщает УЕФА на своем официальном сайте.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Итальянская Серия А и вовсе приостановилась.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.