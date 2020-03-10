Ограничение массовых мероприятий коснется пяти матчей РПЛ Одними из них станут центральные матчи ЦСКА — «Зенит» и «Динамо» — ЦСКА.

Ограничения на проведение в Москве массовых мероприятий с численностью более пяти тысяч человек коснутся пяти матчей Российской премьер-лиги.

Это следующие игры: ЦСКА — «Уфа» (15 марта), «Локомотив» — «Оренбург» (21 марта), ЦСКА — «Зенит» (22 марта), «Динамо» — ЦСКА (пятое апреля) и «Спартак» — «Уфа» (пятое апреля).

Сегодня, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице до 10 апреля ограничат массовые мероприятия с численностью более пяти тыс. человек. Посещение спортивных мероприятий, включая футбольные матчи, также будет ограничено.