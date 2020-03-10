Сергей Прядкин: Механизм исполнения решения мэра Москвы определим завтра совместно с РФС Глава РПЛ прокомментировал новость о запрете в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Эти меры вводятся из-за угрозы распространения коронавируса и рассчитаны до 10 апреля.

Решение мэра столицы прокомментировал президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

«Мы в курсе решения, – заявил Прядкин в интервью Чемпионат.com. – Конечно, мы будем его выполнять. Механизм исполнения решения мэрии Москвы определим завтра совместно с РФС».

Ограничения должны коснуться пяти матчей ближайших туров чемпионата России. Вот какие встречи должны состояться в столице до 10 апреля.

15 марта. ЦСКА – «Уфа».

21 марта. «Локомотив» – «Оренбург».

22 марта. ЦСКА – «Зенит»

5 апреля. «Динамо» – ЦСКА, «Спартак» – «Уфа».