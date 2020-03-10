Бригаду Карасева сняли с матча «Севилья» — «Рома»: причины не сообщаются О причинах не сообщается.

Российская судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым не будет обслуживать первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой».

Причины не сообщаются, хотя ранее назначение этой бригады было утверждено.

Матч «Севилья» и «Рома» состоится 12 марта, начало в 20:55 мск. Игра пройдет при пустых трибунах из-за вспышки эпидемии коронавируса в Европе. Ответная встреча пройдет в Риме 19 марта.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.