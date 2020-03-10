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10 марта 2020 22:47ФутболШарафудинов Виктор

Депутат Госдумы Лебедев раскритиковал решение Собянина

Мэрия Москвы запретила проведение массовых мероприятий с численностью более 5 тысяч человек.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о противодействии распространению коронавируса. До 10 апреля в столице запрещены массовые мероприятия с численностью более 5 тысяч человек.

Это решение прокомментировал депутат Госдумы Игорь Лебедев в интервью Sport24.ru:

«Непонятна вот эта полумера, которую мэр Москвы предлагает для борьбы с распространением коронавируса. Что за цифра пять тысяч? Откуда она взята? И почему именно пять, а не четыре или шесть? Как это будет определяться? То есть первые пять тысяч болельщиков, пришедших на стадион, допускаются, все остальные не допускаются? И почему мэр Собянин решил, что в присутствии пяти тысяч человек никто не заболеет, а свыше пяти тысяч обязательно будут пострадавшие и заболевшие что ли? Откуда эта цифра взялась, и как ее собираются отслеживать?

Если мэр Москвы несколько последних дней постоянно успокаивает граждан, что в Москве все под контролем, зачем опять эти полумеры, если все спокойно. Достаточно спуститься в метро в час-пик, когда утром люди едут на работу, а вечером с работы, и мы поймем, что там собирается куда большее количество граждан. Сотни тысяч жителей передвигаются на работу на метро. Это гораздо больше пяти тысяч, получается они тоже попадают под запрет в соответствии с указом Собянина?

Это полумера какая-то. Наполовину беременным быть нельзя, поэтому надо либо полностью проводить все мероприятия без зрителей и отменять все шоу, концерты и развлечения, либо не трогать эту тему и заверить жителей, что в Москве все спокойно».

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