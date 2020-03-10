Юрген Клопп – о матчах без зрителей: Есть вещи важнее футбола Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал вероятность проведения ответного матча против «Атлетико» при пустых трибунах.

На предматчевой пресс-конференции накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Атлетико» главный тренер английского клуба Юрген Клопп прокомментировал вероятность проведения игры на «Энфилд Роуд» при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

«На прошлой неделе я сказал, что не думаю, что меня должны спрашивать об этом, но дело в другом, – цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». – Я думаю, что есть вещи важнее футбола, и считаю, что мы понимаем, что в данный момент все, что нам нужно, это время для поиска решения.

Как мы можем выиграть это время, избегая различных ситуаций? Я недостаточно осведомлен о том, насколько поможет проведения матчей без зрителей, но проблема с играми заключается в том, что если люди не на стадионах, то они смотрят футбол в комнатах. Вероятно, в компании с кем-то. Я не уверен, что так будет лучше, если честно. Действительно так не считаю.

Но какое бы решение ни приняли, мы будем уважать его, потому что у всех нас есть семьи, родители, дети, друзья, которым мы желаем добра. Понятно, что мы примем это решение. Не знаю, в чем будет смысл, но когда я читаю это как обычный человек, думаю: «Так, некоторые люди думают, что это точно поможет, поэтому они принимают такое решение». Вот так вот».

Матч «Ливерпуль» – «Атлетико» состоится завтра 11 марта. В первой встрече 18 февраля мадридская команда победила на своем поле со счетом 1:0.