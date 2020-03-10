Пресс-атташе РПЛ: Будем исполнять указание мэра Москвы Сергей Алексеев прокомментировал указ Сергея Собянина запретить проведение массовых мероприятий с численностью более пяти тысяч человек.

В РПЛ «Советскому спорту» заявили, что будут исполнять указание мэра Москвы.

- Завтра проведем совещание с РФС. За новостями следите на сайте РПЛ, - сообщил пресс-атташе лиги Сергей Алексеев.

Напомним, Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Экстренные меры из-за угрозы распространения коронавируса введены до 10 апреля.