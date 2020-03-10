Мбаппе сдал отрицательный тест на коронавирус Из-за боли в горле нападающий «Пари Сен-Жермен» пропустил несколько тренировок.

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прошел проверку на заражение коронавирусом.

Газета L’Equipe сообщает о том, что футболист сдал анализы сегодня 10 марта. Тест показал отрицательный результат.

На пресс-конференции накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что у Мбаппе ангина, и он не тренировался в течение двух дней.

Матч «ПСЖ» – «Боруссия» (Дортмунд) состоится завтра 11 марта. Первую встречу немецкий клуб выиграл со счетом 2:1.