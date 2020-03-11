Моуринью впервые за 20 лет тренерской карьеры не может выиграть 6 матчей кряду «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов на фоне неудач в АПЛ.

Лондонский «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил в Германии «РБ Лейпциг» со счетом 0:3. Таким образом, безвыигрышная серия команды Жозе Моуринью с учетом всех турниров достигла 6 матчей (2 ничьи и 4 поражения).

Opta сообщает, что столь продолжительной череды неудач ранее не было за всю 20-летнюю самостоятельную карьеру португальского тренера.

Моуринью в прошлом возглавлял «Бенфику», «Униан Лейрию», «Порту», «Челси», мадрдиский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Его тренерская карьера в данный момент насчитывает 935 матчей.