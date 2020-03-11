Моуринью впервые за 20 лет тренерской карьеры не может выиграть 6 матчей кряду

Лондонский «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил в Германии «РБ Лейпциг» со счетом 0:3. Таким образом, безвыигрышная серия команды Жозе Моуринью с учетом всех турниров достигла 6 матчей (2 ничьи и 4 поражения).
Opta сообщает, что столь продолжительной череды неудач ранее не было за всю 20-летнюю самостоятельную карьеру португальского тренера.
Моуринью в прошлом возглавлял «Бенфику», «Униан Лейрию», «Порту», «Челси», мадрдиский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Его тренерская карьера в данный момент насчитывает 935 матчей.
Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса Легендарный биатлонист – об этапе Кубка мира в Нове-Место без зрителей 03.03.2020 10:00 Биатлон Волохов Юрий Знарок не волнуется, Крикунов ругает Яшкина, а Кулемин делится «вакциной» от коронавируса Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над «Спартаком» в пятом матче серии плей-офф – 4:1. 10.03.2020 23:20 Хоккей Кузютина Елена Кокорин рассказал о Памеле Андерсон и резиновом фаллосе Форвард «Зенита» Александр Кокорин, проводящий весенний отрезок чемпионата в аренде в «Сочи», дал большое интервью ютуб-каналу «Красава». Приводим самые интересные высказывания бывшего узника Бутырки. 10.03.2020 22:28 Футбол Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий Коронавирус убил атмосферу на «Месталье», Диакаби и Иличич – шансы «Валенсии» В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» пыталась отыграть три мяча у «Аталанты», но «летучих мышей» похоронил их защитник Диакаби, «привезший» два пенальти в первом тайме. А словенец Йосип Иличич оформил покер в ворота хозяев. 11.03.2020 01:13 Футбол Мощенко Захар Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Еременко, Гилерме и Мусаев. Главные герои тура Итоги 21-го тура РПЛ от «Советского спорта». 10.03.2020 15:00 Футбол Безъязычный Алексей