Моуринью впервые за 20 лет тренерской карьеры не может выиграть 6 матчей кряду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 марта 2020 01:51ФутболШарафудинов Виктор

Моуринью впервые за 20 лет тренерской карьеры не может выиграть 6 матчей кряду

«Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов на фоне неудач в АПЛ.

Лондонский «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил в Германии «РБ Лейпциг» со счетом 0:3. Таким образом, безвыигрышная серия команды Жозе Моуринью с учетом всех турниров достигла 6 матчей (2 ничьи и 4 поражения).

Opta сообщает, что столь продолжительной череды неудач ранее не было за всю 20-летнюю самостоятельную карьеру португальского тренера.

Моуринью в прошлом возглавлял «Бенфику», «Униан Лейрию», «Порту», «Челси», мадрдиский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Его тренерская карьера в данный момент насчитывает 935 матчей.

Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса Легендарный биатлонист – об этапе Кубка мира в Нове-Место без зрителей 03.03.2020 10:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
«Губерниев – дурак и болван!» Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрий Губерниев: Девушка, написавшая донос на Логинова, опиралась на слова Тихонова Александр Тихонов: Далин – никакой президент, на следующий конгресс IBU он может не ехать
Знарок не волнуется, Крикунов ругает Яшкина, а Кулемин делится «вакциной» от коронавируса Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над «Спартаком» в пятом матче серии плей-офф – 4:1. 10.03.2020 23:20 Хоккей Кузютина Елена
Кокорин рассказал о Памеле Андерсон и резиновом фаллосе Форвард «Зенита» Александр Кокорин, проводящий весенний отрезок чемпионата в аренде в «Сочи», дал большое интервью ютуб-каналу «Красава». Приводим самые интересные высказывания бывшего узника Бутырки. 10.03.2020 22:28 Футбол
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Коронавирус убил атмосферу на «Месталье», Диакаби и Иличич – шансы «Валенсии» В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» пыталась отыграть три мяча у «Аталанты», но «летучих мышей» похоронил их защитник Диакаби, «привезший» два пенальти в первом тайме. А словенец Йосип Иличич оформил покер в ворота хозяев. 11.03.2020 01:13 Футбол Мощенко Захар
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Еременко, Гилерме и Мусаев. Главные герои тура Итоги 21-го тура РПЛ от «Советского спорта». 10.03.2020 15:00 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
02:02 Футбол Роман Широков: Если вы хотите подхватить коронавирус и умереть, можете и дальше ходить на футбол
01:51 Футбол Моуринью впервые за 20 лет тренерской карьеры не может выиграть 6 матчей кряду
01:39 Хоккей Мартемьянов заявил, что готов к увольнению из «Автомобилиста»
01:29 Хоккей Агент Дацюка: Пока Павел не принял решение о продолжении карьеры
00:55 Футбол «РБ Лейпциг» впервые в истории пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, разгромив «Тоттенхэм»
00:51 Футбол «Аталанта» впервые вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира «Валенсию»
00:32 Лыжный спорт Большунов досрочно выиграл Кубок мира
00:11 Биатлон Заключительный этап Кубка мира в Норвегии могут отменить из-за коронавируса
00:02 Хоккей Сегодня КХЛ обсудит формат проведения матчей плей-офф в Москве
23:52 Футбол «Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» и поднялся на четвертое место в таблице примеры
23:34 Футбол Мбаппе сдал отрицательный тест на коронавирус
23:24 Футбол Болельщики «Аталанты» пожертвовали 60 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
23:16 ММА Лига ACA вынуждена ограничить количество мест на бой Емельяненко - Исмаилов и поднять цены на билеты
23:14 Футбол Диего Симеоне: Играть без зрителей было бы несправедливо по отношению к «Ливерпулю»
23:05 Хоккей Чемпионата Германии остановлен из-за коронавируса, титул разыгран не будет
23:03 Футбол Пресс-атташе РПЛ: Будем исполнять указание мэра Москвы
22:54 Футбол Юрген Клопп – о матчах без зрителей: Есть вещи важнее футбола
22:47 Футбол Депутат Госдумы Лебедев раскритиковал решение Собянина
22:30 Фигурное катание Евгений Плющенко: Нужно идти по пути стран, закрывших въезды и выезды
22:06 Футбол Вячеслав Колосков: Когда люди заболеют и начнут умирать, тогда будет уже поздно
Госдума во втором чтении одобрила поправки к Конституции
Главный архитектор Казани предложила строить типовые дома в исторической части города
Главу района в Карелии обвиняют в мошенничестве
В страшном ДТП в Гватемале погибла семья из Оренбургской области (18+)
Новый вице-мэр назначен во Владивостоке
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика