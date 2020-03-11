Роман Широков: Если вы хотите подхватить коронавирус и умереть, можете и дальше ходить на футбол Бывший полузащитник сборной России прокомментировал решение московской мэрии.

Вчера 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Экстренные меры из-за угрозы распространения коронавируса введены до 10 апреля.

Решение столичной мэрии прокомментировал бывший полузащитник сборной России, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков.

«По большому счету большой ближайший матч в Москве – это только ЦСКА – «Зенит», – заявил Широков в интервью Чемпионат.com – Как там все будет работать, пока не знаю.

Не перебор ли – такие меры? Если вы хотите подхватить вирус и, не дай бог, умереть, то можете и дальше ходить на футбол. Но когда есть такая угроза, то лучше предупредить ситуацию, чем расхлебывать последствия. В Италии тоже все так начиналось, но где гарантия, что все люди, которые приехали из Европы, не могут вас заразить?

Страдать в основном будут только болельщики «Спартака», ведь у них выкуплено больше пяти тысяч абонементов. Как выкрутится клуб в этой ситуации, непонятно.

Надо было запрещать все матчи, как в Италии. Получается, что и условия у команд неравные: в Москве ходить нельзя, а в регионах – пожалуйста. И неужели вы думаете, что болельщики из Москвы не поедут в регионы? Тогда, наверное, надо вообще запрещать матчи со зрителями по всей России. А сейчас у нас только половинчатое решение».

Ограничения должны коснуться пяти матчей ближайших туров чемпионата России. Вот какие встречи должны состояться в столице до 10 апреля.

15 марта. ЦСКА – «Уфа».

21 марта. «Локомотив» – «Оренбург».

22 марта. ЦСКА – «Зенит»

5 апреля. «Динамо» – ЦСКА, «Спартак» – «Уфа».