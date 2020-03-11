Встреча чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Арсенал» перенесена из-за коронавируса - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 марта 2020 07:11ФутболНечаев Юрий

Встреча чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Арсенал» перенесена из-за коронавируса

Игра должна была состояться сегодня.

Матч 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» перенесен на более поздний срок из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Данное решение принято в связи с тем, что 27 февраля «Арсенал» на своем стадионе принимал «Олимпиакос» в матче Лиги Европы. Вчера владелец греческой команды Эвангелос Маринакис сообщил, что заражен коронавирусом.

«Господин Маринакис встречался с некоторыми игроками «Арсенала» и сотрудниками клуба. По этой причине АПЛ приняла решение перенести матч, намеченный на 11 марта. Принимаются все необходимые меры, другие матчи тура не будут перенесены», - сказано в сообщении пресс-службы АПЛ.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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