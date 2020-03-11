Чемпионат Грузии приостановлен до 1 апреля из-за коронавируса В стране заболевание подтверждено у 23 человек.

Федерация футбола Грузии (ФФГ) приняла решение приостановить чемпионат страны по футболу до 1 апреля из-за коронавируса.

«Исходя из событий, происходящих в мире и в стране в связи с коронавирусом, Федерация футбола Грузии приняла решение приостановить до 1 апреля все чемпионаты, проводимые под эгидой ФФГ. Главным приоритетом федерации футбола является здоровье и безопасность наших игроков и болельщиков», - говорится в заявлении ФФГ.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.