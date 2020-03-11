Игроки «Арсенала», общавшиеся с владельцем «Олимпиакоса», помещены на карантин из-за коронавируса

Сразу нескольких футболистов лондонского «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин из-за коронавируса.
Меры безопасности предприняты в отношении игроков, общавшихся с владельцем »Олимпиакоса» Эвангелосом Маринакисом после матча Лиги Европы, сообщается на официальном сайте клуба.
О заболевании греческого функционера было объявлено вчера.
На карантине также находятся четыре сотрудника «Арсенала», которые находились рядом с Маринакисом во время игры.
Напомним, ранее было объявлено о том, матч 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» перенесен с 11 марта на более поздний срок из-за коронавируса.
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