Игроки «Арсенала», общавшиеся с владельцем «Олимпиакоса», помещены на карантин из-за коронавируса Игра состоялась 27 февраля.

Сразу нескольких футболистов лондонского «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин из-за коронавируса.

Меры безопасности предприняты в отношении игроков, общавшихся с владельцем »Олимпиакоса» Эвангелосом Маринакисом после матча Лиги Европы, сообщается на официальном сайте клуба.

О заболевании греческого функционера было объявлено вчера.

На карантине также находятся четыре сотрудника «Арсенала», которые находились рядом с Маринакисом во время игры.

Напомним, ранее было объявлено о том, матч 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» перенесен с 11 марта на более поздний срок из-за коронавируса.