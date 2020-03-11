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11 марта 2020 12:23ФутболНечаев Юрий

Чемпионат Италии официально приостановлен из-за коронавируса

О сроках возобновления турнира не сообщается.

Чемпионат Италии по футболу приостановлен из-за коронавируса.

«Серия А официально приостанавливается. Мы делаем паузу, но уже ждем возвращения. Все будет хорошо», – сообщает официальный Twitter турнира.

Ранее несколько матчей серии А прошли при пустых трибунах.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

В Европе наиболее напряженная ситуация сложилась именно в Италии.

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