ЦСКА приостановил продажу билетов на ближайшие домашние матчи РПЛ В Москве запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

Футбольный ЦСКА присоединился к хоккейным одноклубникам и приостановил продажу билетов на ближайшие матчи чемпионата России.

«Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи ЦСКА с «Уфой» и «Зенитом» приостановлена. Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом Мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи #ЦСКА с Уфой и Зенитом приостановлена



Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом Мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий pic.twitter.com/txMspVoary — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 11, 2020

Добавим, что встреча ЦСКА с «Уфой» запланирована на 15 марта, а с «Зенитом» - на 22-е.

Ранее сегодня хоккейный ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ.

Напомним, вчера мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Экстренные меры из-за угрозы распространения коронавируса введены до 10 апреля.