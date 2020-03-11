Источник: Товарищеский матч Молдавия - Россия пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса Встреча запланирована на 31 марта.

Товарищеская встреча между сборными Молдавии и России, которая запланирована на 31 марта в Кишиневе, пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правительстве Молдавии.

Ранее в стране был введен запрет на массовые мероприятия, а Молдавская федерация футбола остановила продажу билетов на игру.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.