«Манчестер Сити» интересуется игроком «Интера» 20-летний защитник Алессандро Бастони привлек внимание клуба из Манчестера.

«Манчестер Сити» проявляет интерес к 20-летнему защитнику миланского «Интера» Алессандро Бастони.

Игра футболиста импонирует главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле, утверждает Goal.com. Немаловажную роль играет и тот факт, что Бастони стоит меньше, чем другой игрок миланцев Милан Шкриньяр, который тоже интересен манчестерцам.

В текущем сезоне защитник сыграл 17 матчей за «Интер», забив один гол. Transfermarkt оцениват стоимость игрока в 35 млн евро.