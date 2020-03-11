Ананидзе разорвал боковую связку колена

Полузащитник кипрского «Анортосиса» и сборной Грузии Джано Ананидзе получил разрыв боковой связки колена.
Во время тренировки 27-летний футболист столкнулся с партнером по команде и травмировался, сообщает пресс-служба клуба. Сроки восстановления не указываются, но скорее всего он не сможет помочь своей сборной в ключевом матче против Белоруссии, в котором будет определен обладатель путевки на Евро-2020. Игрок будет находиться под постоянным контролем врачей.
Ананидзе перешел в «Анортосис» в зимнее трансферное окно из московского «Спартака». Он провел шесть матчей за новый клуб, во всех выходя на замену, и не отметился результативными действиями.
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