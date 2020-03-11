«Локомотив» не будет переносить матчи в Химки

Московский «Локомотив» пока не принял решения по поводу проведения матчей, однако играть в Химках не планирует.
«У нас пока не принято решение по поводу проведения матчей. Объявим обо всем позже», — приводит Sport24 слова председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова. Он уточнил, что вариант с переносом игра на «Арену Химки» не рассматривается.
10 марта мэр Москву Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения мероприятий более пяти тысяч человек. Этот запрет связан с угрозой распространения коронавируса и будет действовать до 10 апреля.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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