«Рома» не полетит в Севилью на матч Лиги Европы

Матч 1/8 финала Лиги Европы между итальянской «Ромой» и испанской «Севильей» не состоится.
Борт итальянского клуба не получил разрешения на посадку в Испании, сообщает пресс-служба «Ромы» на своей странице в Twitter.
Не уточняется, по какой причине произошел инцидент. Пресс-служба клуба отметила, что все подробности поступят в ближайшее время от УЕФА.
Напомним, ранее из-за коронавируса этот матч должен был пройти без зрителей.
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