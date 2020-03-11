«Рома» не полетит в Севилью на матч Лиги Европы - Советский спорт
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11 марта 2020 16:24ФутболТрофименко Кирилл

«Рома» не полетит в Севилью на матч Лиги Европы

Самолет итальянской команды не получил разрешения на посадку в Испании.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между итальянской «Ромой» и испанской «Севильей» не состоится.

Борт итальянского клуба не получил разрешения на посадку в Испании, сообщает пресс-служба «Ромы» на своей странице в Twitter.

Не уточняется, по какой причине произошел инцидент. Пресс-служба клуба отметила, что все подробности поступят в ближайшее время от УЕФА.

Напомним, ранее из-за коронавируса этот матч должен был пройти без зрителей.

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