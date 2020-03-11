«Локомотив» объявил о приостановке продажи билетов на матч с «Оренбургом» В Москве запретили массовые мероприятия численностью свыше пяти тысяч человек.

«Локомотив» объявил, что приостанавливает продажу билетов на матч 23-го тура премьер-лиги с «Оренбургом».

«Продажа билетов на домашний матч с «Оренбургом» приостановлена в связи с указом мэра Москвы о временном запрете массовых мероприятий численностью свыше 5 тысяч участников», – говорится в твиттере вице-чемпионов России.

Напомним, накануне в связи с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек. Указ действует до 10 апреля.

Матч с «Оренбургом» состоится на «РЖД Арене» 21 апреля. Следующий домашний матч у «Локомотива» запланирован на 12 апреля – с «Крыльями Советов».