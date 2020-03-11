Матч «Зенита» и «Шальке» перенесен из-за коронавируса Такое решение принято из-за вспышки эпидемии коронавируса в Европе.

Футбольные клубы «Зенит» и «Шальке-04» приняли решение о переносе товарищеского матча, запланированного на 29 марта.

Встречу планировали провести в Гельзенкирхене на обновленной арене «Паркштадиум», домашнем стадионе «Шальке-04» с 1973-го по 2001-й годы, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга на официальном сайте.

Решение о переносе матча принято из-за распространения эпидемии коронавируса в мире. Клубы обсуждают новую дату для проведения матча. Все приобретенные ранее билеты на игру остаются действительными.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.