«Сочи» – «Оренбург». Стартовые составы Перенесенная игра 18-го тура РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени.

Футбольные команды «Сочи» и «Оренбург» объявили составы, которые выбрали главные тренеры команд Владимир Федотов и Константин Емельянов.

«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Заика, Мевля, Маргасов, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Заболотный, Нобоа, Кокорин.

Запасные: Н.Заболотный, Калугин, Шакуро, Бахтияров, Набиуллин, Полоз, Лагатор, Боковой, Карапетян.

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Радакович, Малых, Терехов, Аюпов, Рогич, Мишкич, Рикарду Алвеш, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Руденко, Довбня, Готлиб, Зотов, Лапшов, С.Козлов, Черных, Куат, Кулишев, Чуканов, Силла.

Напомним, что Федотов до того, как стать главным тренером «Сочи», работал с «Оренбургом» с августа 2017 года по декабрь 2019-го.

Изначально матч должен был состояться 1 декабря, когда будущий тренер сочинской команды еще работал в Оренбурге. Встречу перенесли из-за того, что десять игроков «Сочи» заболели ангиной после игры в мороз в гостях против «Уфы».