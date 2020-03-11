В Свердловской области по примеру Москвы ограничили проведение массовых мероприятий до конца апреля «Урал» с 21 марта по 26 апреля должен провести три домашних матчах в РПЛ.

Официальный сайт правительства Свердловской области сообщает о том, что противоэпидемиологическая комиссия на Среднем Урале приняла решение об ограничении массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

«Прошу все уполномоченные органы и медицинские организации региона предельно внимательно относиться к каждому случаю заболеваний граждан ОРВИ, в необходимых случаях проводить диагностику заболевших на предмет возможного выявления коронавирусной инфекции, обеспечить комплекс профилактических мероприятий», – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, речь пока идет о введении этих ограничений до конца апреля. Однако при необходимости для обеспечения безопасности уральцев они могут быть продлены или усилены.

По официальным данным в Свердловской области на данный момент не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

21 марта екатеринбургский «Урал» примет на своем поле казанский «Рубин» в рамках 23-г тура чемпионата России. В следующем месяцев команда Дмитрия Парфенова должна провести два домашних матчах – против «Тамбова» (5 апреля) и московского «Динамо» (26 апреля).