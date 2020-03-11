Матчи «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» перенесены Причина все та же — вспышка эпидемии коронавируса в Европе и мире.

УЕФА принял решение перенести матчи «Севильи» с «Ромой» и «Интера» с «Хетафе» в Лиге Европы. Игры должны были состояться 12 марта в Испании и Италии.

Об этом сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций. Авиасообщение между странами прервано на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Самолет с футболистами «Ромы» так и не получил разрешения на посадку в Севилье, сообщалось ранее. Решение по поводу дат проведения матчей будет принято позже.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Итальянская Серия А и вовсе приостановилась. Подобное решение может быть принято и в испанской Примере уже в ближайшее время.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.