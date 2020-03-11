Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» может не состояться в срок Встреча запланирована на 18 марта.

Испанская газета Sport сообщает, что ответный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» может не состояться 18 марта. Причина – запрет испанских властей на въезд в страну из зараженных коронавирусом регионов.

Напомним, что это же решение правительства Королевства Испании помешало футболистам «Ромы» приехать в Севилью на матч против местной команды в рамках 1/8 Лиги Европы. Римская команда получила отказ, предоставив соответствующий запрос. Вполне возможно, что «Наполи» столкнется с такой же проблемой.

В данный момент между Испанией и Италией прекращено воздушное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что ранее было принято решение о том, что матч «Барселона» – «Наполи» пройдет без зрителей.