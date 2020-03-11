Федун обсудит с Прядкиным вопрос о допуске болельщиков на стадион «Спартака» Встреча владельца красно-белых и президента РПЛ состоится завтра 12 марта.

Леонид Федун проведет встречу с главой Российской премьер-лиги Сергеем Прядкиным для того, чтобы обсудить вопрос о допуске болельщиков на стадионы в связи с ограничениями на посещение массовых мероприятий в Москве.

«Я этим вопросом не занимаюсь, – заявил Федун в интервью РБК. – Я пока ничего не знаю. Завтра у меня будет встреча с Прядкиным и по этому вопросу и у меня будет информация. Спасибо».

Напомним, что 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении количества участников массовых мероприятий до 5 тысяч человек. Эта мера противодействия распространению коронавируса рассчитана до 10 апреля.

Сегодня на встрече Российского футбольного союза и РПЛ было принято решение, что право допуска болельщиков останется за клубами. «Спартак» продал 17 тысяч абонементов на нынешний сезон.

На 5 апреля запланирован домашний матч «Спартака» против «Уфы» в рамках 24-го тура чемпионата России.