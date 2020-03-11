Конгресс ФИФА перенесен с июня на сентябрь Причиной такого решения стала вспышка эпидемии коронавируса в мире.

Конгресс ФИФА в Эфиопии перенесен. Он должен был состояться пятого июня в Аддис-Абебе, но дата изменена на 18 сентября.

Причина все та же — распространение эпидемии коронавируса по планете, сообщает пресс-служба ФИФА.

Заседание совета ФИФА в Цюрихе, запланированное на 20 марта, также перенесено, точная дата будет определена позднее. Возможно, совет пройдет посредством видеоконференции.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.