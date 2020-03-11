Завтра «Урал» выпустит официальное заявление о проведении домашних матчей без зрителей В Свердловской области ввели ограничение на проведение массовых мероприятий.

Сегодня противоэпидемиологическая комиссия на Среднем Урале приняла решение об ограничении массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Эта мера противодействия распространения коронавирусом рассчитана до конца апреля.

Вскоре после этого в СМИ появились сообщения о том, что «Урал» проведет без зрителей три ближайших домашних матча РПЛ против «Рубина» (21 марта), «Тамбова (5 апреля) и московского «Динамо» (26 апреля).

Екатеринбургский клуб пока не подтвердил и не опровергнул эту информацию. Вот, что сказано в сообщении пресс-службы «Урала», опубликованном в официальном твиттере:

«Друзья! По поводу информации о проведении ближайших домашних матчей без зрителей наш клуб выпустит официальное заявление завтра. Мы также как и вы обеспокоены сложившейся ситуацией».

По официальным данным в Свердловской области на данный момент не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.