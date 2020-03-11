Россия и Швеция сыграют без зрителей Такое решение принято из-за вспышки эпидемии коронавируса в мире.

Товарищеский матч между сборными Швеции и России в Стокгольме пройдет без зрителей. Игра состоится 28 марта.

Причина — распространение эпидемии коронавируса в Европе, сообщает Aftonbladet. Ранее стало известно, что и товарищеский матч Молдавия — Россия в Кишиневе 31 марта пройдет при пустых трибунах.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих национальных чемпионатов по разным видам спорта в Европе в последнее время проходят без зрителей. Итальянская Серия А и вовсе приостановилась.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.