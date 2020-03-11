РПЛ приняла решение о порядке проведения матчей в Москве

Российская премьер-лига утвердила ограничения на посещение футбольных матчей в Москве. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.
Вот, что сказано в заявлении:
«В связи с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», последующего внесения изменения от 10 марта 2020 года и разъяснения РФС, Российская Премьер-Лига сообщает, что матчи Российской премьер-лиги в установленные календарем сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях:
На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.
О решении клубов Российской Премьер-Лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно».
Вот какие встречи должны состояться в столице до 10 апреля:
15 марта. ЦСКА – «Уфа».
21 марта. «Локомотив» – «Оренбург».
22 марта. ЦСКА – «Зенит»
5 апреля. «Динамо» – ЦСКА, «Спартак» – «Уфа».