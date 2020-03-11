Штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал сократить число спортивных мероприятий в России На территории страны зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом.

На территории страны зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом.

Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией рекомендовал федеральным и региональным властям сократить число проводимых в стране массовых мероприятий.

Сообщение штаба цитирует ТАСС:

«Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью».

На данный момент на территории Российской Федерации зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что мэрия Москвы до 10 апреля ограничила число участников массовых мероприятий до 5 тысяч человек. Аналогичные меры до конца апреля ввело правительство Свердловской области.