Стивен Джерард: Не доигрывать чемпионаты — стыд и позор

Главный тренер шотландского «Глазго Рейнджерс» Стивен Джерард раскритковал отмены и переносы матчей в национальных чемпионатах и еврокубках из-за вспышки эпидемии коронавируса.
«Если национальные чемпионаты и еврокубки не будут доиграны, это стыд и позор для Европы и мира. Участники соревнований заслужили возможность отпраздновать свой успех. Не хочу, чтобы чемпионаты заканчивались сейчас. Если нам говорят, что единственный способ продолжать турниры — играть за закрытыми дверями, то мы будем делать это», — приводит Sky Sports слова Джеррарда.
«Рейнджерс» примет леверкузенский «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 12 марта. Ответный матч в Германии из-за вспышки коронавируса состоится при пустых трибунах.
Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Итальянская Серия А и вовсе приостановилась.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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