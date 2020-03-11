Стивен Джерард: Не доигрывать чемпионаты — стыд и позор Прославленный в прошлом полузащитник «Ливерпуля» прокомментировал отмену и перенос матчей.

Главный тренер шотландского «Глазго Рейнджерс» Стивен Джерард раскритковал отмены и переносы матчей в национальных чемпионатах и еврокубках из-за вспышки эпидемии коронавируса.

«Если национальные чемпионаты и еврокубки не будут доиграны, это стыд и позор для Европы и мира. Участники соревнований заслужили возможность отпраздновать свой успех. Не хочу, чтобы чемпионаты заканчивались сейчас. Если нам говорят, что единственный способ продолжать турниры — играть за закрытыми дверями, то мы будем делать это», — приводит Sky Sports слова Джеррарда.



«Рейнджерс» примет леверкузенский «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 12 марта. Ответный матч в Германии из-за вспышки коронавируса состоится при пустых трибунах.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Итальянская Серия А и вовсе приостановилась.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.





