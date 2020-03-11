Джордже Деспотович: Зачем «Оренбургу» сдавать матч? Нам нужны очки Форвард оренбургской команды прокомментировал крупное поражение от «Сочи».

Сегодня в перенесенной встрече 18 тура «Оренбург» уступил команде своего бывшего тренера Владимира Федотова со счетом 1:5. Игра состоялась в Сочи.

После встречи сербский форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович нашел в себе силы пообщаться с журналистами.

«Начали мы играть хорошо, был хороший шанс у Джоэля Файмейе, – цитирует слова Деспотовича сайт телеканала «Матч ТВ». – Потом нам забили гол, потом был пенальти. Тогда нам уже было тяжело отыграться. Что сказать, такое бывает. Лучше проиграть один раз 5:1, чем 5 раз со счетом 1:0. Если бы мы реализовали свой первый голевой момент и повели в счете игра бы была явно другой. Бывает.

Зачем нам сдавать матч? Нам нужны очки и мы хотим остаться в премьер-лиге. У нас были хорошие моменты. Забей мы первыми и это была бы совсем другая игра. В конце прошлого года мы были в лучшей форме, чем «Сочи». Но таково было в том числе и решение нашего руководства. Что делать?

Дальше играем со «Спартаком». Нас нелегко обыграть дома. Любой команде, которая к нам приезжает, будет тяжело».

В 21 туре «Оренбург» набрал 23 очка и занимает 11 место в таблице. Домашний матч против «Спартака» команда Константина Емельянова проведет в субботу 14 марта.