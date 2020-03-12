Футболист «Ювентуса» Ругани заразился коронавирусом Теперь проверку должны пройти все, кто контактировал с итальянским защитником.

Футбольный клуб «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил о том, что 25-летний защитник Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.

В клубе будут проведены все необходимые процедуры, предписанные министерством здравоохранения Италии. Все, кто контактировал с Ругани, пройдут проверку на коронавирус и будут помещены в карантин.

Чемпионат Италии приостановлен из-за эпидемии. 17 марта «Ювентус» должен сыграть в Турине с «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ругани в нынешнем сезоне провел 7 матчей во всех турнирах, включая три встречи в серии А и две в Лиге чемпионов.