Даниэле Ругани: Хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, у которого был подтвержден коронавирус, рассказал о своем состоянии.
«Вы все читали новости. Хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке. В этот момент чувствую еще большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, которые борются в больницах, чтобы справиться с этим кризисом. Я призываю всех уважать правила, потому что этот вирус не делает различий! Давайте сделаем это для себя, своих близких и тех, кто нас окружает», - написал футболист в Instagram.
Ругани - первый футболист Серии А, заболевший коронавирусом. »Ювентус» изолировал игрока, а также всех сотрудников и других футболистов, кто контактировал с Даниэле.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 4 тыс. умерли.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
В Европе наиболее напряженная ситуация сложилась в Италии.
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