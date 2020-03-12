Даниэле Ругани: Хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке У игрока обнаружен коронавирус.

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, у которого был подтвержден коронавирус, рассказал о своем состоянии.

«Вы все читали новости. Хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке. В этот момент чувствую еще большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, которые борются в больницах, чтобы справиться с этим кризисом. Я призываю всех уважать правила, потому что этот вирус не делает различий! Давайте сделаем это для себя, своих близких и тех, кто нас окружает», - написал футболист в Instagram.

Ругани - первый футболист Серии А, заболевший коронавирусом. »Ювентус» изолировал игрока, а также всех сотрудников и других футболистов, кто контактировал с Даниэле.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 4 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

В Европе наиболее напряженная ситуация сложилась в Италии.