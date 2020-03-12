Ван Дейк - о вылете «Ливерпуля» из ЛЧ: К сожалению, такие вещи случаются Ливерпульцы завершили борьбу в Лиге чемпионов.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился эмоциями после поражения от «Атлетико».

«Мы были полны сил, создавали моменты. Все было хорошо, за исключением второго гола в основное время. Мы фантастически играли на протяжении первых 95 минут, но, к сожалению, такие вещи случаются», - цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

Напомним, вчера «Атлетико» в гостях обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира. Судьба противостояния решалась в дополнительное время. В составе «Ливерпуля» отличились Джоржиньо Вейналдум и Роберто Фирмино. За мадридцев забивали Маркос Льоренте (дважды) и Альваро Мората.

В первой игре испанский клуб также был сильнее - 1:0.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта. Также на этой неделе в четвертьфинал турнира пробились «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «ПСЖ».

Добавим, что «Ливерпуль» является действующим победителем самого престижного еврокубка.