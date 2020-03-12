Ван Дейк - о вылете «Ливерпуля» из ЛЧ: К сожалению, такие вещи случаются

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился эмоциями после поражения от «Атлетико».
«Мы были полны сил, создавали моменты. Все было хорошо, за исключением второго гола в основное время. Мы фантастически играли на протяжении первых 95 минут, но, к сожалению, такие вещи случаются», - цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.
Напомним, вчера «Атлетико» в гостях обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира. Судьба противостояния решалась в дополнительное время. В составе «Ливерпуля» отличились Джоржиньо Вейналдум и Роберто Фирмино. За мадридцев забивали Маркос Льоренте (дважды) и Альваро Мората.
В первой игре испанский клуб также был сильнее - 1:0.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта. Также на этой неделе в четвертьфинал турнира пробились «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «ПСЖ».
Добавим, что «Ливерпуль» является действующим победителем самого престижного еврокубка.
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Роман Шишкин: Если Тедеско позовет, буду рад помочь «Спартаку» Интервью с защитником, который с этой весны выступает за «Спартак-2». 11.03.2020 21:30 Футбол Зибрак Артем 13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий Печальный конец дортмундской сказки на пустом «Парк де Пренс» В гнетущей атмосфере парижского стадиона при полном отсутствии зрителей юные звезды «Боруссии» не смогли проявить себя, уступив «ПСЖ» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. 12.03.2020 01:00 Футбол Мощенко Захар Знарок не волнуется, Крикунов ругает Яшкина, а Кулемин делится «вакциной» от коронавируса Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над «Спартаком» в пятом матче серии плей-офф – 4:1. 10.03.2020 23:15 Хоккей Кузютина Елена Сначала финал, теперь провал. «Авангард» проиграл серию «Салавату Юлаеву» Прошлогодний финалист Кубка Гагарина завершил выступление в плей-офф в первом раунде. 11.03.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Секретов у команд остается все меньше. «Динамо» обыграло «Спартак» и повело в серии Один из самых закрытых матчей в серии, тем не менее снова подарил болельщикам пять заброшенных шайб. 10.03.2020 22:30 Хоккей Федоровский Александр Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай