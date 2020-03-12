Источник: Матчи чемпионата Англии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса Ранее был приостановлен чемпионат Италии.

Встречи чемпионата Англии по футболу будут проводиться без зрителей из-за коронавируса.

Об этом сообщает издание The Times.

По информации источника, данное решение будет принято в том случае, если число инфицированных коронавирусом в Великобритании превысит 500 человек. По состоянию на 11 марта это число составляло 460.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.