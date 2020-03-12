«Интер» отменил тренировки после обнаружения у защитника «Ювентуса» Ругани коронавируса - Советский спорт
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12 марта 2020 11:34ФутболНечаев Юрий

«Интер» отменил тренировки после обнаружения у защитника «Ювентуса» Ругани коронавируса

Чемпионат Италии приостановлен.

Миланский «Интер» отменил тренировки и приостановил футбольную деятельность после сообщений о том, что у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани обнаружен коронавирус.

«Интер» объявляет, что после заявления ФК «Ювентус» относительно положительного анализа Даниэля Ругани на коронавирус, все соревновательные действия приостановлены. В настоящее время клуб предпринимает шаги для внедрения всех необходимых процедур», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, 8 марта «Ювентус» обыграл «Интер» в матче 26-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0. Ругани в этом матче остался на скамейке запасных.

Ранее было объявлено, что чемпионат Италии приостановлен из-за распространения коронавируса.

По последним данным, в Италии жертвами вызываемого вирусом заболевания стали уже более 800 человек. Количество зараженных превысило 12 тыс. человек.

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