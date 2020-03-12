Сергей Семак: Футбол без болельщиков - совсем другое дело

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможность проведения матчей РПЛ при пустых трибунах из-за коронавируса.
«Если в Петербурге будут приняты региональные решения, мы будем обязаны им подчиниться. В то же время мы понимаем, что футбол без болельщиков - совсем другое дело», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.
Напомним, 14 марта в матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле примет «Урал». Питерцы возглавляют турнирную таблицу первенства, набрав 47 очков. «Урал» расположился на девятой позиции (25).
По всему миру из-за распространения коронавируса отменяются спортивные соревнования. Отдельные мероприятия, в том числе матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, проходят без зрителей.
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