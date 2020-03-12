Сергей Семак: За исключением Шатова и Мамманы, все готовы к матчу с «Уралом» «Зенит» продолжает подготовку к очередному туру чемпионата России.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси готовы принять участие в матче 22-го тура чемпионата России против «Урала».

«За исключением Олега Шатова и Эмануэля Мамманы, все готовы. Надеюсь, что Дзюба, Азмун и Дриусси смогут восстановить свои лучшие кондиции к игре», - сказал тренер на пресс-конференции.

Семак: «За исключением Олега Шатова и Эмануэля Мамманы, все готовы. Надеюсь, что Дзюба, Азмун и Дриусси смогут восстановить свои лучшие кондиции к игре»#ЗенитУрал — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 12, 2020

Напомним, 14 марта в матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле примет «Урал». Питерцы возглавляют турнирную таблицу первенства, набрав 47 очков. «Урал» расположился на девятой позиции (25).

После возобновления турнира после зимней паузы «Зенит» никак не может победить. В двух домашних матчах лидер чемпионата сыграл вничью с «Локомотивом» и «Уфой».

«Урал», в свою очередь, также не знает побед в этом году. Екатеринбуржцы сыграли вничью с ЦСКА и уступили «Сочи».

Встреча «Зенит» - «Уфа» состоится 14 марта в Санкт-Петербурге.