Песьяков рассказал, как отразил пенальти Чалова Голкипер помог своей команде одержать победу в матче 21-го тура РПЛ.

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков признался, что знал, как нападающий ЦСКА Федор Чалов бьет пенальти.

«Знаю, что Чалов перед ударом до конца смотрит на вратаря. Поэтому старался не дергаться. Есть же и ВАР, нельзя за линию переходить. Старался стоять до конца и переиграть на ленточке», - цитирует голкипера пресс-служба ростовского клуба.

Напомним, в матче 21-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:2. На 86-й минуте Песьяков отразил удар Чалова с 11-метровой отметки.

Благодаря этой победе «Ростов» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице. 15 марта ростовчане на своем поле примут «Локомотив».