«Урал» приостановил продажу билетов и абонементов на ближайшие домашние матчи

«Урал» объявил о том, что приостанавливает продажу билетов и абонементов на ближайшие домашние матчи из-за коронавируса.
«Эта мера принята в связи с решением Координационной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области от 11.03.2020 г. об ограничениях при проведении массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек на территории нашего региона до конца апреля 2020 г.», - говорится в сообщении клуба.
Добавим, что 14 марта «Уралу» предстоит сыграть в гостях против «Зенита», а затем команду ждут две домашние встречи: 21 марта - с «Рубином», и 5 апреля - с «Тамбовом».
В настоящий момент клуб из Екатеринбурга занимает девятое место в турнирной таблице. В активе команды 25 очков после 21 тура.
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