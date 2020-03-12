«Урал» приостановил продажу билетов и абонементов на ближайшие домашние матчи - Советский спорт
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12 марта 2020 13:28ФутболНечаев Юрий

«Урал» приостановил продажу билетов и абонементов на ближайшие домашние матчи

В следующем туре екатеринбуржцы сыграют в гостях с «Зенитом».

«Урал» объявил о том, что приостанавливает продажу билетов и абонементов на ближайшие домашние матчи из-за коронавируса.

«Эта мера принята в связи с решением Координационной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области от 11.03.2020 г. об ограничениях при проведении массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек на территории нашего региона до конца апреля 2020 г.», - говорится в сообщении клуба.

Добавим, что 14 марта «Уралу» предстоит сыграть в гостях против «Зенита», а затем команду ждут две домашние встречи: 21 марта - с «Рубином», и 5 апреля - с «Тамбовом».

В настоящий момент клуб из Екатеринбурга занимает девятое место в турнирной таблице. В активе команды 25 очков после 21 тура.

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