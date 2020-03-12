ЦСКА объяснил, кто из болельщиков сможет посетить домашние матчи против «Уфы» и «Зенита» - Советский спорт
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12 марта 2020 13:46ФутболНечаев Юрий

ЦСКА объяснил, кто из болельщиков сможет посетить домашние матчи против «Уфы» и «Зенита»

Игры пройдут 15 и 22 марта.

ЦСКА обратился к болельщикам с разъяснением по поводу того, кто сможет поддержать команду в ближайших домашних матчах чемпионата России.

Информация опубликована на официальном сайте клуба.

«На матчи будут допущены только владельцы абонементов. При этом не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора. Путем жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube 12 марта в 16:00 мск, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов. Владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. дополнительно», - говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Экстренные меры из-за угрозы распространения коронавируса введены до 10 апреля.

Добавим, что ЦСКА два ближайших матча чемпионата проведет на своем поле. 15 марта армейцы примут «Уфу», а 22-го - «Зенит».

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