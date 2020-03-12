Чемпионат Испании официально приостановлен на две недели Новость о карантине в мадридском «Реале» побудила Ла Лигу принять окончательно решение.

В последние дни не прекращались разговоры о том, что чемпионат Испании в примере и сегунде может быть приостановлен на две недели. На этом настаивал профсоюз футболистов, однако руководство Ла Лиги надеялось, что матчи ближайших туров удастся провести при пустых трибунах.

Сегодня после появления новостей о вводе карантина в мадридском «Реале», на официальном сайте Ла Лиги появилось сообщение о том, что чемпионат Испании приостановлен на две недели.

Вот что сказано в заявлении:

«С учетом того факта, что в мадридском «Реале» введен карантин, и того, что коронавирусом могли заразиться игроки других клубов, Ла Лига считает, что необходимо переходить к следующей фазе протокола о противодействии распространению COVID-19. Турниры в первом и втором дивизионах чемпионата Испании приостановлены на две недели. Ла Лига будет следить за развитием ситуации, оставаясь в постоянном контакте с клубами и Королевской федерацией футбола Испании».

Когда могут быть сыграны матчи 28-го и 29-го тура примеры, пока не сообщается.