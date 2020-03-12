«Спартак» не будет продавать билеты на домашний матч против «Уфы» Игра 24-го тура чемпионата России состоится в Москве 4 апреля.

Футбольный клуб «Спартак» на своем сайте опубликовал официальное заявление в связи указом мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении массовых мероприятий. Билеты на домашний матч против «Уфы», который должен состояться 4 апреля, продаваться не будут.

Вот, что сказано в заявлении клуба:

«В связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников сроком до 10 апреля футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Российской премьер-Лиги против ФК «Уфа», который пройдет 4 апреля на «Открытие Арене».

В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире.

Информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях клуба на следующей неделе».

Под ограничения московской мэрии попадают пять матчей российского чемпионата, которые, должны состояться в столице до 10 апреля:

15 марта. ЦСКА – «Уфа».

21 марта. «Локомотив» – «Оренбург».

22 марта. ЦСКА – «Зенит»

4 марта. «Спартак» – «Уфа».

5 апреля. «Динамо» – ЦСКА.